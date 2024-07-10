Муфтий одного российского региона поддержал запрет никаба Муфтий Башкирии Биргалин заявил, что не против запрета никаба

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Муфтий Республики Башкортостан Айнур Биргалин заявил, что не выступает против запрета на ношение никаба. В видеообращении, записанном в соцсетях, он при этом уточнил, что запрет хиджаба в образовательных учреждениях он не поддержит.

Да, вот никаб, балаклавы, маски, которые закрывают лицо и которые не позволяют идентифицировать [человека], — мы поддерживаем этот [запрет]. А что касается запрета хиджаба в образовательных учреждениях — мы против этого. Вот и все, — сказал Биргалин.

Он подчеркнул, что понимает необходимость запрета скрывающих лицо элементов одежды для обеспечения безопасности. Но при этом подчеркнул, что не хочет, чтобы при этом «посягали на честь хиджаба».

Ранее Биргалин выступил против закона о запрете ношения религиозной одежды в общественных и образовательных учреждениях, поскольку он нарушает права мусульман. В своем Telegram-канале он написал, что речь идет о нарушении 28-й статьи Конституции России.

По его словам, одежда религиозного характера является частью культурной идентичности многих мусульман, которые следуют устоявшимся традициям. Биргалин также считает, что запрет негативно скажется на социальной сфере и приведет к напряженности в обществе, в том числе к росту ксенофобских настроений. Муфтий отметил, что для обеспечения безопасности населения следует применять другие способы, которые не будут выливаться в ограничение религиозных свобод.