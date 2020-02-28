https://static.news.ru/photo/9e44078c-5a75-11ea-bbe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Упоминание Бога в Конституции РФ в историческом контексте поспособствует укреплению культуры и традиций народов России. Такое мнение высказал генеральный председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Шафиг Пшихачев.

Он отметил, что поправка в основной закон не нарушит принцип светского государства, сообщает ТАСС.

Цели клерикализации общества не преследуется, однозначно нет стремления привести всех к храму, мечети, синагоге. Имя Бога — некий символ нравственности, духовности и культуры, — объяснил Пшихачев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что упоминание Бога в Конституции не нарушит принцип светского государства и, напротив, станет «гарантом благополучия личности и общества» в России. Об этом заявил патриарх Кирилл. По его словам, Бог упомянут в конституциях многих христианских и мусульманских стран и клятвах глав государств, что не подрывает светскости. Поправка станет данью памяти тем россиянам, кто погиб и пострадал «во времена богоборчества».