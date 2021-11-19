Муфтий Москвы попросил открыть молельные комнаты в метро и торговых центрах

Муфтий Москвы ведёт переговоры об открытии молельных комнат в метро и торговых центрах и считает, что в Москве должно появиться больше мечетей и молельных помещений. По его словам, это облегчит ситуацию в городе с большим количеством верующих мусульман, пишет Telegram-канал Readovka.

Как напомнил глава Духовного управления мусульман Москвы и главный имам Соборной мечети Ильдар Аляутдинов, молельные комнаты уже появились в аэропортах, хосписах и некоторых медцентрах. По его мнению, по крайней мере одна мечеть должна появиться в новой Москве, а в прочих округах и районах необходимы молельные помещения в «отдельно стоящих зданиях».

Если в каждом районе Москвы откроется местная религиозная организация мусульман и она создаст такой центр, это во многом облегчит ситуацию в городе, — заявил имам.

Ранее в СМИ появилась информация, что на уроке физкультуры в пермской школе № 123 детей учили совершать намаз. В департаменте образования города рассказали, что на уроке дети учились сидеть в позе «по-турецки», а религиозного подтекста в произошедшем не было. При этом департамент потребовал от школы провести внутреннее расследование по исполнению сотрудником норм профессиональной этики.