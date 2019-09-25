https://static.news.ru/photo/2017e316-dfa9-11e9-b784-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» Киностудия «Ленфильм»/Киностудия «Мосфильм»

Легализация многожёнства в России позволит решить целый ряд социальных проблем, которые вызваны численным превосходством женщин, и станет гарантией соблюдения их прав. Такую позицию высказал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Он напомнил, что такая практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе ислам, это допускают.

Муфтий сослался на данные Росстата о том, что женщин в России больше мужчин на 10 миллионов. Кроме того, многожёнство уже фактически есть в ряде регионов, например в Татарстане, Чечне и Дагестане, подчеркнул муфтий.

Несмотря на то что законы шариата являются основой жизни мусульман, гражданско-правовые отношения в нашей стране регулируются на основе российского законодательства, — цитирует Ильдара Аляутдинова РИА Новости .

При этом он указал на то, что «многожёнство — это сложная система, где важно учесть не только права, но и обязанности каждого из супругов». Каждый случай, убеждён муфтий, должен рассматриваться отдельно, важно принять во внимание жизненные обстоятельства и указать все условия заключения брака.

Ранее, как писал News.ru, глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин назвал целесообразной легализацию многожёнства в регионах страны, большинство жителей которых являются мусульманами. Многожёнство, по его словам, гораздо лучше, чем «иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности» перед ними и внебрачными детьми.