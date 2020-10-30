Муфтий Чечни назвал врагами французов, поддерживающих президента Макрона

Французы, поддерживающие своего национального лидера Эммануэля Макрона, являются врагами, вне зависимости от того, где они находятся. Об этом заявил муфтий Чечни Салах Межиев.
Обычные французы, не поддерживающие Макрона, могут быть спокойны и в Москве, и в Грозном. А если поддерживают, они тоже наши враги! — заявил Межиев изданию Lenta.ru.
По его словам, у чеченцев могут возникнуть вопросы к гражданам Франции на тему того, как они относятся к высказываниям Макрона.
Будем спрашивать. И тогда, Макрон далеко, он — близко, так что может получиться, что ему придётся ответить за слова своего президента, — отметил Межиев.
Ранее муфтий назвал французского лидера «террористом № 1 в мире», а также «врагом всех мусульман». Возмущение Межиева вызвали инициативы руководства Франции по борьбе с радикальным исламом.
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов также крайне нелестно высказался о Макроне. Он считает, что президент Франции «оскорбляет чувства более полутора миллиардов верующих мусульман».
Мусульманский мир стал негативно реагировать на главу Пятой республики после национальной церемонии прощания с учителем истории, которого обезглавил террорист. Мотивом для совершения убийства стали карикатуры на пророка Мухаммеда, который учитель показывал на уроках, рассказывая о свободе слова.
Макрон заявил, что Франция не откажется от публикации карикатур, поскольку будет продолжать отстаивать свободу слова. После этого по всему миру прокатилась волна демонстраций против французских властей и журнала Charlie Hebdo, где были опубликованы карикатуры.
Как писал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Макрона в призывах мусульман к совершению преступлений.