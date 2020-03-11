https://static.news.ru/photo/dcc10974-636c-11ea-a9b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело муэдзина Раиса Ханефеева было обнаружено 10 марта в Исторической мечети Москвы. Он скончался в возрасте 60 лет.

По словам представителя прихода, священнослужитель пришёл в мечеть, перед дневной молитвой. Внешне он был здоров и ни на что не жаловался. Неладное прихожане заподозрили, когда он не огласил призыв к намазу.

Уже после молитвы пошли его искать, однако смогли обнаружить только бездыханное тело, — рассказал представитель мечети «Интерфаксу».

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