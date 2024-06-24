Россияне больше не поиграют в «Клуб романтики» Приложение «Клуб романтики» удалили из Google Play и App Store в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Разработчики новеллы «Клуб романтики» ограничили доступ к игре в магазинах App Store и Google Play в России, сообщили в пресс-службе. Там назвали соответствующее решение мучительным. При этом разработчики подчеркнули, что намерены и дальше выпускать новые истории на русском языке.

Это было мучительное решение, которое мы обсуждали бесчисленные часы, поскольку оно влияет на наших читателей, нашу команду и будущее «Клуба романтики», — говорится в сообщении.

До этого ссылки на популярную игру «Клуб романтики» попали в реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию. Соответствующее решение принял Роскомнадзор. Разработчиком игры является молдавская студия Your story interactive. Несмотря на откровенное содержание некоторых новелл, приложение устанавливали и несовершеннолетние.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Роскомнадзор наделяется полномочиями по блокировке копий запрещенных сайтов. Ранее соответствующие обязанности были закреплены за Минцифры. Согласно нововведениям, Роскомнадзор сможет самостоятельно принимать решение о признании сайта «зеркалом». Указ направлен на сокращение времени, в течение которого доступ к запрещенному ресурсу будет ограничен.