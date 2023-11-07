МТС отменяет плату за безлимитную раздачу интернета: в чем была проблема МТС отменит плату за безлимитную раздачу мобильного интернета

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МТС отменяет плату за раздачу интернета с устройств в режиме модема. Что об этом известно, почему компания была против такой меры?

«В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», — говорится в сообщении.

МТС стал последним из «большой четверки операторов» («МегаФон», «Билайн» и Tele2), согласившимся в требованием ФАС, после того как абоненты начали массово жаловаться на плату за услугу по раздаче интернет-трафика.

Что известно об отмене платы за раздачу интернета на МТС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в сентябре текущего года обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств, когда они стали предлагать абонементам покупать специальные пакеты услуг, чтобы делиться гигабайтами.

В МТС 7 ноября сообщили, что намерены отказаться от взимания дополнительных средств за раздачу Wi-Fi, однако точную дату отключения платной услуги не уточнили.

«В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», — заявили в компании.

Сотрудники объяснили, что в связи с техническими особенностями реализации решения на вступление изменений в силу может потребоваться некоторое время.

Почему МТС был против отключения платной раздачи интернета

После постановления ФАС компания МТС изначально выступила против сохранения безлимитной раздачи интернета. Предполагалось, что отключение платы приведет к росту стоимости услуг, а рядовым абонентам придется фактически платить за тех, кто активно делится трафиком.

«Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведет к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов. Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов», — предупредил оператор.

В МТС считают, что сотовые операторы не нуждались в ограничениях на раздачу трафика несколько лет назад, однако сейчас это «необходимый инструмент» для управления нагрузкой, оказываемой на инфраструктуру мобильной связи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто из операторов отменил плату за раздачу интернета

23 октября «Мегафон» первым из операторов отменил оплату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах. Tele2 с 22 ноября перестанет взимать средства за соответствующую услугу с новых абонентов, а с 19 декабря мера распространится и на остальных пользователей оператора.

«Билайн» до 1 декабря отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета. В компании также обсуждают пути решения отключения платы за раздачу трафика на тарифах с безлимитным интернетом.

Что известно о росте цен на связь

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с NEWS.ru заявил, что цены на тарифы мобильной связи будут расти из-за того, что в этой отрасли наблюдается постоянное недофинансирование с точки зрения стоимости услуг.

«В первую очередь дело в нынешней экономической ситуации. Дело в том, что в России наблюдается хроническое недофинансирование отрасли с точки зрения стоимости услуг связи. За последний год услуги связи выросли на 9%, при этом стоимость оборудования для обеспечения этой связи — почти в три раза, что примерно составляет 250%», — объяснил он.

Эксперт обратил внимание, что государство, защищая граждан, регулирует тарифы и не позволяет их повышать, однако это оборачивается проблемами для операторов. Именно из-за этого компании начинают взимать средства за предоставляемые ранее бесплатно услуги.

«И [операторы] придумали выход — брать дополнительную плату за услуги сотовой связи, которые являются необязательными в тарифе. Если бы цены на тарифы соответствовали мировым, за дополнительные услуги деньги бы не взимались», — сказал Муртазин.

По его словам, бесплатная связь невозможна в принципе, а если бы операторы могли менять цены, то в течение двух-трех лет стоимость тарифов повышалась бы на 30–35%.

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