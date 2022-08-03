МТС оскорбила реклама «МегаФона» МТС подал жалобу в ФАС из-за рекламы «МегаФона»

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба России получила обращение сотового оператора МТС о жалобе на рекламный слоган «МегаФона», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС. В нем говорится: «Переходи на оператора № 1». Ведомство поясняет, что использование слов «лучший», «первый», «номер один» в рекламных лозунгах должно быть подкреплено указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение.

Обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено ведомством в установленном порядке, — говорится в сообщении.

В МТС воздержались от комментариев. При этом в пресс-службе «МегаФона» заявили, что для использования слогана «Мобильный оператор № 1 по скорости и покрытию Сети» есть все основания. По словам представителей компании, лидерство оператора подтверждается результатами многолетних независимых исследований.

В «МегаФоне» выразили готовность ответить на все вопросы ФАС и иных профильных ведомств, а также аргументировать правомерность использования слогана.

Рекламная кампания оператора стартовала в начале июля. Она транслировалась по телевидению и на билбордах в городах России. На плакатах содержится призыв «Переходи на оператора № 1». Ниже указаны критерии — «по скорости и покрытию».

В начале июля ФАС выдала компании Google LLC предупреждение о злоупотреблении доминирующим положением на рынке и потребовала устранить нарушение в течение месяца. Отмечается, что компания обязала разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку Google Play, использовать исключительно платежную систему Google, что является нарушением антимонопольного законодательства.