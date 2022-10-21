«Мразь мрази глаз не выколет»: Собчак ответила Моргенштерну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале отреагировала на оскорбления и обвинения со стороны рэпера Моргенштерна, произнесенные им в эфире шоу «Вписка» на YouTube. «Мразь мрази глаз не выколет», сказала экс-кандидат на пост президента России. Именно этим словом артист и назвал ведущую. Кроме того, он заявил, что с Собчак во время записи ее программы работает специальный психолог-журналист. Последний якобы подсказывает ведущей, как вести себя с тем или иным гостем.

Готова повторить с тобой еще раз и без команды, и без страшных людей, которые что-то мне шепчут, и без вообще съемочного процесса. Запишем на айфончик, хочешь? — предложила Собчак повторное интервью Моргенштерну.

По ее мнению, новый разговор от вышедшей на ее канале беседы мало чем будет отличаться. Собчак напомнила жаргонную присказку о том, что плохому танцору всегда «кое-что мешает». Моргенштерна журналистка при этом назвала «хорошим танцором» и заверила, что ждет его в «свои мохнатые лапки».

Собчак добавила, что выпад рэпера приятен как ей самой, так и ее команде.

Ранее Ксения Собчак опровергла в своем Telegram-канале появившиеся в ряде пабликов слухи о ее отъезде из России вместе с матерью — сенатором Людмилой Нарусовой.

Она пояснила, что отправилась в командировку в Тель-Авив, и назвала информацию о миграции «очередным вбросом».