МПК не будет требовать от российских паралимпийцев осуждения СВО Глава ПКР Рожков: МПК не принуждает российских паралимпийцев осуждать СВО

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Международный паралимпийский комитет (МПК) не будет принуждать российских спортсменов осуждать СВО, заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. По его словам, которые приводит ТАСС, в случае прохождения отбора они смогут выступить на Играх в Париже.

Слава богу, нет требования осудить СВО, все остальные выполнить реально. Если ребята пройдут отбор, то они выступят на Паралимпиаде в Париже, — сказал Рожков.

Ранее сообщалось, что МПК допустил российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх в Париже в 2024 году. Как отмечается, паралимпийцы России смогут участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе. При этом генассамблея МПК большинством проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России в организации, а предложение полностью лишить его членства в ней было отклонено.

До этого Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Играх в качестве «команды беженцев» в нейтральном статусе и под флагом комитета. До этого российских спортсменов допустили к участию в 26 из 39 олимпийских видов спорта на международных соревнованиях.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, спортсмены из России должны принимать участие на Олимпийских играх в качестве индивидуальных атлетов. Стране нужно поддерживать их уровень, а делать это без международных соревнований невозможно, отметил он.