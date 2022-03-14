Mozilla Firefox приостановил работу «Яндекса» как поисковика по умолчанию

Российский программист, бывший топ-менеджер «Яндекса» Григорий Бакунов сообщил, что браузер Mozilla Firefox удалил из навигационного бара поисковик «Яндекса». Теперь пользователи смогут воспользоваться поисковой системой только через другие браузеры или же при открытии новой вкладки. Об этом Бакунов написал в своём Telegram-канале.

Firefox только что убрал поиск в «Яндексе» из навигационного бара. Поиск по умолчанию заменён на Google, «Яндекс» убран даже из окошка выбора поиска в настройках, — говорится в сообщении.

Бакунов предположил, что поисковик убрали из браузера по инициативе самой Mozilla Corporation. С чем именно это связано — пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что российские сервисы «Яндекс.Музыка» и «ВКонтакте» столкнулись с трудностями при загрузке последних песен западных исполнителей. Представители Яндекс.Музыки рассказали, что некоторые зарубежные треки пока недоступны в России. В свою очередь представители «ВКонтакте» сообщили, что музыку лейблов, которые приостановили деятельность на территории России, по-прежнему можно слушать, однако их новые релизы временно недоступны.