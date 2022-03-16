«Можно посмеяться»: блогер Соболев о российском аналоге Instagram

В России вряд ли появится аналог Instagram в виде «Росграма», сказал в беседе с NEWS.ru российский блогер Николай Соболев. Он назвал эту новость «информационной уткой». Ранее появилась информация, что с 28 марта в России будет запущен российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS.

Я думаю, это просто информационная утка, просто какой-то раздув какого-то частного человека, частного лица, называющего себя однокурсником Павла Дурова. Не советовал бы к этой новости относиться хоть как-то серьёзно. Это безусловно не выглядит пока как государственная инициатива на федеральном уровне, поэтому над такой новостью пока можно только посмеяться. Вот и всё, — сказал Соболев.

Блогер отметил, что с ним не связывались с просьбой протестировать этот сервис. Соболев добавил, что редко читает почту и поэтому, если ему пришло сообщение от «Россграма» и он его не заметил, то «тем и лучше для всех».

Разработкой «Россграма» занимались предприниматели Кирилл Филимонов и Александр Зобов. По данным СМИ, последний учился на одном курсе с создателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым.

С 14 марта Роскомнадзор запретил доступ к социальной сети Instagram. Поводом послужила новая редакционная политика в отношении граждан РФ, введённая компанией Meta. С одной стороны, руководство платформы подчеркнуло, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян. С другой, пользователям соцсетей на Украине было разрешено призывать к насилию в отношении участников спецоперации РФ на Украине.

Представители Meta назвали «временной мерой», принятой в «чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах». По мнению Роскомнадзора, блокировка Instagram обеспечит психологическое здоровье россиян, которые подвергаются травле и оскорблениям в cоцсети.