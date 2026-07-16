Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 14:45

Можно полить один раз за все лето и забыть, все равно будет цвести тысячами ромашек до октября

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Брахикома — это однолетник, который способен превратить любой участок в настоящее произведение искусства, ведь с июня до самых заморозков ее пышные кустики высотой 25–30 см буквально усыпаны тысячами мелких ромашек небесно-голубых, сиреневых, розовых или белых оттенков с контрастной серединкой.

В отличие от капризных петуний, эта австралийская красавица не требует к себе почти никакого внимания: она засухоустойчива и способна выживать без полива неделями, прекрасно растет на бедных песчаных и каменистых почвах. Брахикома не боится ветра и дождя, практически не болеет и даже отпугивает вредителей своим ароматом хвои и меда, а ее ажурная листва остается декоративной даже в отсутствие цветов.

Сажать ее можно где угодно: на клумбах, в кашпо и на балконах — она выдерживает и палящее солнце, и температурные перепады, а посев в мае прямо в грунт прост до невозможности. Если вы хотите получить цветник, который не требует хлопот и радует глаз с начала лета до глубокой осени, брахикома — ваш идеальный выбор.

Ранее был назван многолетник, который вырастает в пышный куст, цветущий волнами до заморозков.

Проверено редакцией
Читайте также
Психолог дал советы, как избавиться от финансовой тревожности
Общество
Психолог дал советы, как избавиться от финансовой тревожности
Риелтор оценила идею предоставления долгосрочной льготной аренды
Общество
Риелтор оценила идею предоставления долгосрочной льготной аренды
Не хочу возиться с рассадой каждый год: посадила эти многолетники — клумба цветет с начала лета до самой осени
Общество
Не хочу возиться с рассадой каждый год: посадила эти многолетники — клумба цветет с начала лета до самой осени
Гортензия проснется быстрее весной: простой способ ускорить появление бутонов
Общество
Гортензия проснется быстрее весной: простой способ ускорить появление бутонов
В Роспотребнадзоре озвучили, какая инфекция подстерегает дачников
Общество
В Роспотребнадзоре озвучили, какая инфекция подстерегает дачников
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трассу "М-12" до Тюмени планируют открыть в декабре
Кривоносов: запрет на туруслуги в РФ станет ударом по европейскому бизнесу
Продавец облил перцовкой покупателя из-за очереди
Аллергикам дали советы, как пережить летнее цветение трав
Новый Майдан на Украине: причины отставки Федорова, что значит для России
Разбившая автомобили топором россиянка наблюдается у психиатра
«Небольшое снижение»: Хуснуллин доложил Путину о темпах ввода жилья в РФ
В Перми во время ливня дерево придавило прохожую
«Очередное напоминание»: в ГД ответили на удаление МАКСа из Google Play
Диетолог перечислила самые ценные летние ягоды
Двое россиян пострадали в результате атаки ВСУ на один регион
Подростка обвинили в подготовке атаки на две мечети
Сервисы VK работают в обычном режиме
Спасшему военных РФ жителю Константиновки помогли найти брата
Путин раскрыл объем ежегодных вложений россиян в жилье
Путин назвал самый надежный инструмент поддержки семей с детьми
«Радио Судного дня» вышло в эфир со вторым за день загадочным посланием
«Вовремя и нужного качества»: Путин обозначил требования по сдаче жилья
Число жертв ДТП с грузовиком в Подмосковье выросло
Экс-премьер Украины назвал Корецкого подконтрольным Западу
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.