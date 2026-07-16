Можно полить один раз за все лето и забыть, все равно будет цвести тысячами ромашек до октября

Можно полить один раз за все лето и забыть, все равно будет цвести тысячами ромашек до октября

Брахикома — это однолетник, который способен превратить любой участок в настоящее произведение искусства, ведь с июня до самых заморозков ее пышные кустики высотой 25–30 см буквально усыпаны тысячами мелких ромашек небесно-голубых, сиреневых, розовых или белых оттенков с контрастной серединкой.

В отличие от капризных петуний, эта австралийская красавица не требует к себе почти никакого внимания: она засухоустойчива и способна выживать без полива неделями, прекрасно растет на бедных песчаных и каменистых почвах. Брахикома не боится ветра и дождя, практически не болеет и даже отпугивает вредителей своим ароматом хвои и меда, а ее ажурная листва остается декоративной даже в отсутствие цветов.

Сажать ее можно где угодно: на клумбах, в кашпо и на балконах — она выдерживает и палящее солнце, и температурные перепады, а посев в мае прямо в грунт прост до невозможности. Если вы хотите получить цветник, который не требует хлопот и радует глаз с начала лета до глубокой осени, брахикома — ваш идеальный выбор.

Ранее был назван многолетник, который вырастает в пышный куст, цветущий волнами до заморозков.