«Можно перебиться»: россиянам предложили самокаты из-за проблем каршеринга

В связи с проблемами у российского каршеринга советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк напомнил о сервисах проката велосипедов и самокатов в крупных городах. Летом их вполне можно использовать для передвижения. Также зачастую дешевле аренды автомобиля бывает такси, отметил он в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Общественный транспорт у нас никто не отменял. Если говорить про крупные города, у нас активно развиваются сервисы самокатов и велосипедов. Для зимы это неприемлемо, но летом можно перебиться. То же самое такси, наверное, будет безопаснее и спокойнее, чем машина от каршерингов в непонятном состоянии. Да и при нынешней тарификации зачастую каршеринг получается дороже такси, — сказал Грэк.

Он добавил, что лизинговые компании прекращают поставки, разрывают договоры и пытаются отзывать автомобили, это массовая проблема. Нарушены поставки и запчастей, и собранных машин из-за рубежа. Даже АвтоВАЗ несколько раз останавливал конвейер, отметил Грэк.

А что касается сообщений о возможной потере трети автопарка «Яндекс.Драйвом», это может быть и к лучшему, считает он. Сервисом пользовались множество недобросовестных водителей, которые попадали в аварии.

Ранее «Яндекс.Драйв» опроверг возможность потери 35% автопарка. В компании отметили, что сервис наблюдает за ситуацией, которая может измениться в случае снижения ставки со стороны лизинговых компаний или появления нового поставщика автомобилей.