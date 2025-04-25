Этот сэндвич с хрустящим багетом, сочной курицей и необычным соусом станет вашим кулинарным оружием — на завтрак или в офис!

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Багет свежий — 30 см

  • Куриная грудка (запеченная) — 200 г

  • Авокадо — 0,5 шт.

  • Рукола — горсть

  • Сыр чеддер — 60 г

Соус

  • Греческий йогурт — 3 ст. л.

  • Дижонская горчица — 1 ст. л.

  • Мед — 1 ч. л.

  • Лимонный сок — 1 ч. л.

  • Чеснок сушеный — 0,5 ч. л.

Приготовление

  1. Багет разрежьте вдоль, слегка подсушите.

  2. Курицу нарежьте ломтиками, авокадо — дольками.

  3. Смешайте все ингредиенты соуса.

  4. Сборка: соус → рукола → курица → авокадо → сыр.

  5. Заверните в пергамент — удобно брать с собой!

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