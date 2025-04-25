Можно на завтрак и на работу — рецепт сэндвичей, от которых потекут слюнки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот сэндвич с хрустящим багетом, сочной курицей и необычным соусом станет вашим кулинарным оружием — на завтрак или в офис!

Ингредиенты (на 2 порции)

Багет свежий — 30 см

Куриная грудка (запеченная) — 200 г

Авокадо — 0,5 шт.

Рукола — горсть

Сыр чеддер — 60 г

Соус

Греческий йогурт — 3 ст. л.

Дижонская горчица — 1 ст. л.

Мед — 1 ч. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Чеснок сушеный — 0,5 ч. л.

Приготовление

Багет разрежьте вдоль, слегка подсушите. Курицу нарежьте ломтиками, авокадо — дольками. Смешайте все ингредиенты соуса. Сборка: соус → рукола → курица → авокадо → сыр. Заверните в пергамент — удобно брать с собой!

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.