Этот сэндвич с хрустящим багетом, сочной курицей и необычным соусом станет вашим кулинарным оружием — на завтрак или в офис!
Ингредиенты (на 2 порции)
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Багет свежий — 30 см
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Куриная грудка (запеченная) — 200 г
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Авокадо — 0,5 шт.
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Рукола — горсть
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Сыр чеддер — 60 г
Соус
- Греческий йогурт — 3 ст. л.
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Дижонская горчица — 1 ст. л.
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Мед — 1 ч. л.
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Лимонный сок — 1 ч. л.
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Чеснок сушеный — 0,5 ч. л.
Приготовление
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Багет разрежьте вдоль, слегка подсушите.
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Курицу нарежьте ломтиками, авокадо — дольками.
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Смешайте все ингредиенты соуса.
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Сборка: соус → рукола → курица → авокадо → сыр.
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Заверните в пергамент — удобно брать с собой!
Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.