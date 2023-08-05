Можно ли отдыхать в Крыму в 2023 году: что сейчас с безопасностью и ценами Местные жители и эксперты туриндустрии рассказали о готовности Крыма принять туристов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По прогнозам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2023 году турпоток в Крым может «просесть» на 20–25%. В Российском союзе туриндустрии констатируют, что места размещения на полуострове заполнены на 50%, а цены на отели либо остались на прошлогоднем уровне, либо снизились. Несмотря на атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попытки разрушить мост через Керченский пролив, россияне продолжают ездить на отдых в Крым. NEWS.ru поговорил с местными жителями и экспертами и выяснил, что ждет туристов на полуострове, как в Крыму обстоят дела с ценами и безопасностью.

Готов ли Крым к приему туристов

По мнению крымского журналиста Сергея Козловского, поклонникам отдыха на полуострове вряд стоит этим летом отказываться от поездки в республику.

«Несмотря на сложную обстановку, Крым и Севастополь по-прежнему активно благоустраиваются, каждый год в приморских городах открываются новые общественные пространства, реставрируются памятники истории и культуры, обновляются экспозиции музеев, так что и в этом сезоне Крыму есть чем порадовать и удивить даже тех туристов, которые считают, что знают регион достаточно хорошо», — отметил Козловский.

По данным вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, общие потери из-за ЧП на Крымском мосту невелики, но туристы стали «меньше бронировать на будущее».

«По итогам 2023 года Крым снижается на 20–25%. Сейчас выкуплено около 85% всех поездок. Цифра мало изменится до конца лета, в людях это примерно 1–1,5 млн (потери в туристах. — NEWS.ru). Крым начал снижение с января, в марте был небольшой период, когда был плюс к прошлому году, но в апреле снова понижение. Это среднесрочное снижение, и в июле мало что изменилось», — сказал Ромашкин в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На чем туристы едут в Крым в 2023 году

Как писал NEWS.ru, после очередной атаки на мост через Керченский пролив туристам, следующим в Крым, посоветовали выбрать сухопутный коридор из Ростовской области через ДНР, Запорожье и Херсонскую область, чтобы уменьшить поток машин со стороны Краснодарского края и пробку на подъезде к Керчи. Многие путешественники поехали в Крым через новые регионы и рассказывают об этом маршруте в социальных сетях.

«Ехать через новые территории тоже безопасно, но не так комфортно, [как через Керченский мост]. Инфраструктура там еще не развита, а особо впечатлительным лучше беречь нервы. Кроме того, это не быстрее, при условии отсутствия очереди перед Крымским мостом», — рассказал NEWS.ru крымчанин Дмитрий Олейник.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин заявил, что около 70% турпотока в Крым составляют автотуристы. Но при этом он предполагает, что общее сокращение турпотока по итогам года произойдет именно за счет данной категории, а железная дорога, наоборот, «нарастит прибытия в Крым», продав на 40–60% больше билетов.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков также констатировал, что железнодорожный трафик в Крым снизился и переориентировался на Краснодарский край.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Волков констатировал нехватку железнодорожного транспорта из центра на юг России, поэтому поездами в Крым часто пользуются те россияне, которым нужно добраться в другую точку южного макрорегиона. Он уточнил, что «сейчас на поезде в Крым едут примерно 60% пассажиров, а 40% выходят в Ростове-на-Дону».

Крымский журналист Сергей Козловский посоветовал ехать в Крым по железной дороге, потому что самолеты на полуостров не летают, а добираться личным автотранспортом «долго и некомфортно». Что касается поездов, то они «ходят по расписанию и при путешествии по железной дороге никаких неудобств не возникает».

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что если планировать поездку по железной дороге, то покупать билеты нужно заранее. А если на личном транспорте, то «просто выбирать пути, по которым рекомендуется ехать».

Насколько безопасно отдыхать Крыму

В последнее время почти каждый день ВСУ предпринимают атаки на объекты в Крыму, что вызывает сомнения в безопасности пребывания на полуострове туристов. Системы ПВО регулярно сбивают боевые беспилотники, а в некоторых районах республики горели, например, нефтебаза и военный полигон. В последнем случае властям пришлось эвакуировать местных жителей и перекрывать трассу.

Дважды предпринимались попытки подрыва моста через Керченский пролив — 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го. После последней атаки автомобильное движение там ограничено, восстановить поврежденную линию путепровода должны до 31 декабря 2023 года.

Однако, как заявил NEWS.ru Сергей Козловский, популярные места отдыха туристов в Крыму остаются в безопасности. По его словам, локаций на побережье, где существуют риски для мирного населения, на полуострове немного.

«Очевидно, целями атак ВСУ являются военные объекты, а также объекты транспортной инфраструктуры. В таких потенциально опасных местах действуют соответствующие ограничения, которые, конечно же, лучше не нарушать, и если где-то стоит табличка „Купание запрещено“, значит, купаться там не надо. Таких мест пока совсем-совсем немного. При этом курортные города и поселки, а также популярные с советских пор места дикого отдыха в палатках сейчас полностью безопасны», — пояснил крымчанин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Другой житель Крыма Дмитрий Олейник рассказал NEWS.ru, что на полуострове «хорошо и безопасно». При этом он не исключает, что «может случиться ЧП, но его вероятность ничтожна по сравнению со средним количеством ДТП или иных происшествий».

«Самая большая опасность — если ехать на своей машине — по-прежнему состоит в том, что можно не рассчитать силы и заснуть на последних километрах. Особенно это актуально для утра. Досмотр на мосту даже полезен в этом отношении, бодрит. Главное — не расслабляться после его прохождения. С собой в дороге надо иметь питьевую воду из-за жары», — советует Олейник.

Говоря об атаках на полуостров, он признал, что «самолеты и вертолеты летают, дроны тоже прилетают в окрестности, но они и в Москве прилетают, так что не напрягает». По словам Олейника, в 2023 году «визуально [отдыхающих] людей поменьше, но совсем ненамного», а «потопов и прочих катаклизмов, как в Краснодарском крае, в Крыму не было».

Что сейчас с ценами на отели в Крыму

По словам Юрия Барзыкина из Российского союза туриндустрии, в Крыму почти нет роста цен в гостиницах и других местах размещения туристов. Напротив, там наблюдается противоположная тенденция.

«В плане размещения сегодня Крым почти на 50% заполнен. Это единственный регион, где на протяжении последних месяцев цены на отели были стабильны и даже понижались по сравнению с прошлым годом», — заметил собеседник NEWS.ru.

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский добавил, что спрос на поездки в Крым сохраняется, хоть и понизился по сравнению с показателями прошлого года. Это влияет на ценовую политику.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Недостаточный спрос подталкивает цены вниз, сейчас поездка на двоих на неделю в трехзвездочном отеле составит от 12 тысяч рублей, в четырехзвездочном от 30 тысяч и пятизвёздочном от 70 тысяч рублей. Грузовые сообщения функционируют в полной мере, поэтому ни о каком дефиците товаров и продуктов в Крыму речи не идет», — рассказал Уманский NEWS.ru.

Сергей Козловский в свою очередь напомнил, что цены на проживание в отелях в Крыму выросли несколько лет назад, но снижение туристического потока заставляет отрасль реагировать соответствующим образом.

«Номинальный уровень цен на средства размещения, резко поднявшийся в 2020 году, остается высоким, но за счет сокращения турпотока отельеры стараются привлечь отдыхающих весомыми скидками. Так что если искать курортное жилье, пользуясь не только агрегаторами бронирования, но и изучая аккаунты интересующих гостиниц в соцсетях, можно организовать себе вполне бюджетный отдых по, скажем так, допандемийным тарифам», — пояснил крымский журналист.

Как убедился NEWS.ru, отели Крыма представляют такие расценки за ночь на двух персон в категории 3*: «Лиго Морская» в Симеизе — от 1350 рублей, «Санта Барбара» в Алуште — от 1998 рублей, «На Черноморской» в Феодосии — от 3500 рублей, «Акватель» в Судаке — от 5000 рублей, «Славутич» в Алуште — от 8170 рублей.

В отелях 4*: «Парк-отель Марат» в Ялте — от 3770 рублей, «Алые паруса» в Феодосии — от 4000 рублей, Ribera Resort & SPA в Евпатории — от 7000 рублей, «Ялта-интурист» — от 7500 рублей, Palmira Palace Resort & SPA в Ялте — от 11 956 рублей.

В отелях 5*: «Лилия» в Феодосии — от 5900 рублей, Riviera Sunrise Resort & SPA в Алуште — от 10 000 рублей, «Аю-Даг резорт» в Алуште — от 12 000 рублей, Luciano Wellness & SPA Foros в Ялте — от 30 000 рублей, Mriya Resort & SPA в Алуште — от 38 500 рублей.

Что с ценами на продукты и бензин в Крыму

Сергей Козловский рассказал NEWS.ru, что происходит на полуострове с ценами на продукты и товары повседневного спроса: «Они в Крыму традиционно немного (но не драматично) выше, чем в других регионах, и особенно в крупных городах, — как из-за отсутствия федеральных торговых сетей, так и за счет сложной логистики».

При этом Козловский заверил, что случаев исчезновения из продажи тех или иных базовых товаров, какие наблюдались в 2014–2016 годах, сейчас нет. Он объяснил это тем, что за это время в республике «были построены новые оптово-логистические комплексы, в которых аккумулируются достаточные товарные запасы для бесперебойного снабжения торговой сети всем необходимым».

«Товары местного производства (вино, фрукты, замечательные овощи, продукция эфиромасличных предприятий и так далее) в Крыму стоят намного дешевле, чем за его пределами, что для туриста в целом компенсирует чуть более высокие, чем обычно, расходы на базовые товары», — добавил Сергей Козловский.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По его словам, несколько лет назад сфера общественного питания в Крыму переживала «серьезный кризис», а сейчас, напротив, «очень радует, притом что средний чек в ресторанах и кафе Симферополя или Ялты заметно ниже московского».

Крымчанин Дмитрий Олейник добавил важную деталь для автотуристов — в Крыму дороже бензин и солярка: «Топливо немного дороже, чем на материке, но если пара сотен лишних рублей за заправку для вас не проблема, то в Краснодарском крае можно не доливать бак до полной, но и с пустым на мост лучше не ехать, запас должен быть не меньше 15 литров».

По его словам, место в отеле или квартиру «найти несложно, но если не хотите платить лишнего, торопиться не надо»: «Реально разместиться не дороже, чем в придорожном мотеле, если нет особых претензий». Что касается продуктов, то они стоят, по словам собеседника NEWS.ru, «примерно столько же, как на континенте».

«Крымский ассортимент подороже, но он и вкуснее, на мой взгляд. Особенно молочка и колбасы. Крымские вина немного дороже, чем в Москве, особенно если покупать их в ближайшем к пляжу магазине. Так что любителям экономить можно поискать точки подешевле, но лучше потратить это время на отдых», — добавил Дмитрий Олейник.

Есть ли в Крыму перебои с водой

После подрыва и разрушения плотины Каховской ГЭС возникла проблема обмеления Северо-Крымского канала, по которому пресная вода идет с материка на полуостров. О возможности такого сценария в начале июня заявил глава Крыма Сергей Аксенов. В конце июля глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута признал, что вода в Северо-Крымский канал больше не поступает. В этой связи многих интересует, как обстоят дела с количеством пресной воды на полуострове.

По словам Сергея Козловского, с питьевой водой и водой для бытовых нужд дефицита в Крыму нет. Южный берег полуострова в этом отношении «полностью самодостаточен, а в водохранилищах, снабжающих пресной водой степные и предгорные районы, сейчас имеется запас». Он не исключил, что обмеление канала может привести к проблемам в сельском хозяйстве на севере полуострова, а на наличие воды в водопроводе напрямую это не влияет. Также Сергей Козловский обратил внимание на низкое качество морской воды на некоторых курортах из-за проблем с канализацией.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Радуга над жилыми домами в поселке Гурзуф и гора Аюдаг в Крыму

«Качество морской воды на популярных курортах, увы, нередко оставляет желать лучшего в силу нерешенности проблем с канализацией, но тут можно лишь посоветовать избегать купания у центральных набережных и интересоваться у местных жителей, где лучше вода», — посоветовал Козловский.

Дмитрий Олейник сделал акцент не только на коммунальной стороне вопроса, но и на продовольственной: «С водой проблем нет, перебои бывают, но для жителей регионов, не избалованных коммунальным сервисом, особых проблем нет. С питьевой водой все нормально, но пить лучше бутилированную. Советую крымскую, но еще лучше, если найдете свою привычную, это избавит от многих проблем с акклиматизацией. Пепси и кока-кола есть, в том числе импортные».

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