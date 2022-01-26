«Можно и помягче»: на Алтае истязавшие детей родители не признали вину

Мать и отчим, выставившие шестилетнего ребёнка на мороз без одежды и избившие двухлетнего младенца в селе Селезнево Шелаболихинского района Алтайского края, не признают вину и считают меру пресечения в виде ареста слишком жёсткой, передаёт Telegram-канал SHOT. Накануне им предъявили обвинения и заключили под стражу. Ситуация получила огласку после публикации видео с выставленным на мороз мальчиком в интернете, завести по данному факту дело поручил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

На вопрос, не жалко ли было бить ребёнка, отчим ответил, что его «там не было». В свою очередь, мать заявила, что не признаёт свою вину и считает, что арест является слишком жёсткой мерой.

Я свою вину не признаю... И по мере пресечения... Можно и помягче, — сказала женщина.

31-летнюю мать троих детей обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса: о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, применении насилия к представителю власти и «причинении физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних». Отчима обвиняют только по последней статье.

Кроме того, уголовное дело о халатности возбуждено на представителей органов опеки, знавших о ситуации в семье и не принявших меры по изъятию детей.

Ситуация получила огласку после публикации в Сети видео с мальчиком без верхней одежды, выставленным на мороз. На неё обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Позже опека нашла в доме избитого двухлетнего ребёнка. Все трое детей изъяты и помещены в медицинское учреждение, они в безопасности.

По словам очевидцев, истязания детей в семье происходили и раньше. Опека уже изымала мальчиков, но позже вернула обратно. Также местные жители сообщили, что пара имеет пристрастие к алкоголю.