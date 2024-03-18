«Можно погибнуть»: экс-тренер сборной России по футболу о своей пенсии Экс-тренер сборной России по футболу Игнатьев пожаловался на смешную пенсию

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Борис Игнатьев

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев рассказал, что получает смешную пенсию, на которую сложно прожить. По его словам, которые приводит спортивное издание Sport24, на эти деньги можно либо сидеть дома, либо погибнуть. Он добавил, что живет на накопленные сбережения.

На такую пенсию можно либо дома сидеть, либо погибнуть, — сказал экс-наставник российской сборной.

Ранее стало известно о планах внести в Госдуму законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию. Предлагалось установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию в 37 лет для мужчин и 32 года — для женщин.

Депутаты Госдумы ранее одобрили законопроект о запрете банкам и другим финансовым организациям брать комиссию за оплату жилья и коммунальных услуг с социально уязвимых категорий граждан — пенсионеров, инвалидов, малоимущих. Как пояснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, полный перечень таких россиян установит правительство.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ранее выразил мнение, что каждый педагогический работник в России должен иметь право на досрочную пенсию. Политик отметил, что работа с детьми должна включаться в льготный педагогический стаж для назначения досрочной пенсии независимо от наименования должности.