Может помочь туризму: специалисты о сертификате вакцинирования от COVID-19

Президент России дал поручение рассмотреть до 20 января вопрос о сертификатах для тех, кто сделал вакцину от коронавируса. Владимир Путин также распорядился, чтобы правительство изучило и такой момент, как признание этих документов на международном уровне, чтобы россияне могли выезжать за пределы страны и въезжать в неё. По мнению экспертов, данный сертификат имеет определённые преимущества, но требует тщательной проработки. Как паспорт вакцинации может повлиять на туристическую сферу, какой пункт стоит включить в документ для «отказников» и сможет ли сертификат стать дополнительной мотивацией привиться «Спутником V» — выяснял NEWS.ru.

В помощь путешественникам

С 1 января 2021 года на сайте госуслуг заработал новый функционал — те, кто сделал прививку от COVID-19 могут получить сертификат о вакцинации. Помимо этого, на портале отображаются результаты ПЦР-тестов, которые жители нашей страны в обязательном порядке делают при выезде за границу. Согласно последнему распоряжению Владимира Путина, правительство в ближайшее время должно проработать вопрос с этим документом. В том числе, чтобы данный сертификат имел юридическую силу на международном уровне при выезде россиян за пределы страны и въезде в РФ.

Как пояснил NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, все уже адаптировались к такой системе контроля на границе, как ПЦР-тесты. Но несмотря на это, туристы сталкиваются с проблемой хранения данной информации, заполнения специальных бланков, что отнимает большое количество времени. По мнению эксперта, сертификат вакцинации мог бы облегчить эту ситуацию, но с некоторой оговоркой.

Этот информационный ресурс (сертификат вакцинации от коронавируса. — NEWS.ru) должен включать в себя и результаты ПЦР-тестирования. Так как это текущие показатели, а вакцина всё же имеет долгосрочный эффект и не всем россиянам можно её ставить. Ведь есть категории граждан, которые не могут проходить вакцинирование по состоянию здоровья. Поэтому тут стоит учесть альтернативные возможности данного документа. Плюс проработать вопрос цифровизации этого процесса. Тот факт, что сейчас такая возможность в виде сертификата оперативно прорабатывается, даёт надежду на более активное восстановление международного и внутреннего туризма. Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России вице-президент Ассоциации туроператоров России

Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный выбор

Вопрос официального фиксирования того факта, что человек получил вакцину от коронавируса, сейчас рассматривается во всём мире. В случае создания данного сертификата в России, который в том числе может использоваться для выезда из страны и въезда в неё, этот документ не будет противоречить положению о правах человека. Таким мнением с NEWS.ru поделился юрист Евгений Кириченко. Как разъяснил эксперт, в 2020 году в России был введён режим повышенной готовности, поэтому все ограничения в передвижениях граждан теперь считаются законными и обоснованными. Так как это вынужденные меры.

Чтобы сертификаты для привитых от COVID-19 имели юридическую силу на международном уровне, они должны выпускаться на нескольких языка, с переводом. Тогда это считается нормальным заверенным документом. Тут ещё надо учитывать момент, как другие страны оценивают эффективность нашей вакцины и готовы ли они признать такой документ о вакцинации. Не все же страны на данный момент это сделали, поэтому пока не понятно, насколько такой сертификат для россиян будет универсальным в поездках за границу. Евгений Кириченко юрист юрист

Это не аргумент

Пока далеко не каждый россиянин согласен на вакцинацию «Спутником V». У жителей нашей страны есть множество опасений на счёт новой прививки, поэтому записываться на эту процедуру они не спешат. Как рассказала NEWS.ru психолог Татьяна Яничева, появление официальных «ковидных сертификатов», скорее всего, не послужит дополнительной мотивацией для сомневающихся россиян, но некоторые всё же найдут в этом определённые плюсы.

Те, кто уже принял решение о вакцинации, они и так её пройдут. Для них такой документ может стать неким дополнительным бонусом. А вот россияне, которые не хотят прививаться, скорее всего, проигнорируют эту информацию либо найдут объяснение, что они и без этого не собирались никуда выезжать. Тем самым люди снизят ценность предлагаемого сертификата. Принципиально это не изменит отношение тех, кто опасается ставить вакцину. Скорее, может сработать время и реальные положительные результаты, о которых люди узнают от своих знакомых (тех, кому доверяют). Татьяна Яничева психолог, доцент кафедры социальной психологии, кандидат психологических наук психолог, доцент кафедры социальной психологии, кандидат психологических наук

Как ранее писал NEWS.ru, вакцину «Спутник V» от коронавирусной инфекции уже получили более 1 млн россиян. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Эксперт также заверил жителей нашей страны, что новых нежелательных реакций после данной прививки зарегистрировано не было. За состоянием здоровья привитых от COVID-19 продолжают наблюдать специалисты.