«Может избивать до посинения»: ветеринары раскрыли причины агрессии кошек Pravda.ru: кошки могут избить лапой из-за стресса и разочарования хозяином

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Кошка может ударить человека лапой, чтобы привлечь его внимание и предложить игру, сообщает Pravda.ru со ссылкой на ветеринаров. По словам экспертов, такое поведение связано с природными охотничьими инстинктами питомцев и их потребностью в активных развлечениях.

По мнению ветеринаров, несмотря на кажущуюся независимость, кошки очень нуждаются во внимании и ласке, поэтому если они чувствуют, что их игнорируют, то могут привлечь внимание ударом лапы. Эксперты полагают, что такое поведение кошка проявляет, если ранее получало много внимания, но теперь ощущает его нехватку.

Другой причиной агрессии кошек эксперты назвали стресс. По их словам, он может быть вызван разными факторами, такими как изменения в окружающей среде, присутствие других животных или громкие звуки, — в этом случае удары лапой говорят о желании выплеснуть эмоции.

Также ветеринары считают, что кошки могут «избить до посинения», когда разочарованы, например, из-за отсутствия доступа к еде или игрушкам, большого количество людей в доме или недостатка физической активности. По мнению экспертов, важно обращать внимание на эти сигналы и постараться улучшить настроение питомца, предложив новую игрушку или проведя время в игре.

Ранее мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко рассказала, что хуже всего в одной квартире с кошкой уживаются собаки охотничьих пород. Эксперт отметила, что лучше всего заводить щенка при взрослой кошке.

Татаренко добавила, что котенка и щенка нельзя надолго оставлять одних, потому что они могут друг друга травмировать. Эксперт объяснила, что питомцы должны привыкнуть и подрасти. Кроме этого, как отметила биолог, важно учитывать размер щенка.