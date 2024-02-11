«Может быть у каждого»: гинеколог назвала самые «скрытные» половые инфекции Гинеколог Близнюк назвала гонорею и сифилис тяжело выявляемыми болезнями

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Заболевания, передающиеся половым путем, угрожают всем, кто ведет беспорядочную половую жизнь или имеет незащищенный половой акт, предупредила в беседе с NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения гинеколог Елена Близнюк. По ее словам, зачастую выявить гонорею и сифилис у женщин очень сложно.

Специалист рассказала, что в 70% случаев гонорея у женщин носит латентный характер и проходит без выраженных симптомов. При этом врач предупредила, что во время родов гонорея может передаться от женщины к младенцу.

Что касается сифилиса, то очень трудно распознать, если не делать соответствующих анализов, продолжила Близнюк. Об этом заболевании можно не подозревать, пока оно не достигнет второй стадии развития, отметила гинеколог.

Шанкры трудно обнаружить визуально, и заболевание может остаться не выявленным по крайней мере до второй стадии, когда бактерии распространились с током крови по всему организму, — объяснила врач.

Крайне скрытно, особенно у женщин, протекает хламидиоз — им заражаются от трети до двух третей женщин и около половины мужчин, рассказала гинеколог. По ее словам, эта болезнь может перейти в хроническую форму. Хламидиоз также опасен для плода во время беременности, отметила она.

Крайне скрытно, особенно у женщин, протекает такое опасное и распространенное заболевание, как хламидиоз. <...> Симптомы хламидиоза неспецифичны и похожи на симптомы других заболеваний, вызванных микроорганизмами, — пояснила врач.

Абсолютно бессимптомно протекает распространенная в мире инфекция — вирус папилломы человека. Если это заболевание вовремя не вылечить, то оно способно привести к раку шейки матки и других органов.

Крайне трудно распознать сразу и такое грозное заболевание, как ВИЧ. На стадии первичной инфекции человека беспокоят гриппоподобные симптомы. <...> Далее наступает бессимптомная стадия, которая может длиться много лет, — резюмировала Близнюк.

Ранее дерматовенеролог Юлия Галлямова рассказала, что вероятность заразиться бытовым сифилисом через предметы ничтожно мала. При этом, по ее словам, полностью исключить такую возможность можно только после анализов.