«Можем положить на них»: Сладков о дипотношениях с США Сладков: Москва обозначила рубеж разрыва отношений с США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфискация российских замороженных на Западе активов может стать рубежом разрыва отношений с США, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, после этого можно будет положить «большой и толстый» на диалог с Вашингтоном, как это сделали КНДР и Иран.

Примерно так: возьмете наши деньги, которые хранятся у вас — мы разрываем с вами отношения. Сами будете их воровать, Украине отдавать — нас не волнует. Рвем отношения. Вашингтон не знает, как извернуться, чтоб хоть как-то войти в диалог с Северной Кореей и Ираном. Теперь и мы на них можем положить большой и толстый. Давайте, янки, давайте, — написал он.

Именно конфискация российских активов может привести к тому, что отношения РФ и США будут окончательно разорваны, заявил заместитель главы МИД страны Сергей Рябков. При этом он добавил, что Москва готова к подобному развитию событий, а еще одной причиной разрыва отношений может стать нагнетание военной эскалации.

Ранее организация G7 пообещала помочь Киеву получить компенсацию от РФ в соответствии с международным правом и заявила о продолжении ограничений для Москвы в использовании международной финансовой системы. В связи с этим страны G7 обязались ввести запрет на алмазы из России, который вступит в силу с 1 января 2024 года. При этом ограничения не распространятся на промышленные алмазы.