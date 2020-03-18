Музыкант Гарик Сукачёв на фоне ситуации с коронавирусом обратился к своим подписчикам с призывом быть осторожными и изменил слова своей знаменитой песни про бабушку, что курит трубку.
Артист подчеркнул, что пожилые люди находятся в наибольшей опасности во время текущей пандемии вируса COVID-2019 и призвал заботиться о своих бабушках и дедушках, а также напомнил о необходимости почаще мыть руки и пользоваться специальными обеззараживающими средствами из аптек.
Моя бабушка моет руки, руки моет бабушка моя! Дорогие друзья, сейчас началась большая эпидемия коронавируса, все вы это знаете, поэтому чаще мойте руки, — посоветовал Сукачёв.
Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Черногории Душко Маркович сообщил о двух случаях заболевания коронавирусом в стране. Таким образом, в Европе не осталось государств, которые не подверглись пандемии.
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