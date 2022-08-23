Мотивом убийства Дугиной назвали расследования по Bellingcat и «Азовстали» Друг Дугиной Бугаев заявил, что мотивом ее убийства могут быть расследования по Bellingcat и «Азовстали»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мотивом убийства политолога Дарьи Дугиной могут служить ее расследования деятельности иностранной неправительственной организации Bellingcat (организация, исполняющая функции иностранного агента) и событий на заводе «Азовсталь», заявил актер и друг погибшей Сергей Бугаев (Африка) во время церемонии прощания. Он считает, что Дугина могла представлять огромный интерес для западных спецслужб из-за своей успешной деятельности.

Она расследовала события на «Азовстали», об этом все знают. Но были и вещи, о которых мало кто знает, и они представляли огромный интерес для верхушки западных спецслужб. Убийство, безусловно, связано с расследованием деятельности Bellingcat и всяких крупных проектов западных спецслужб, а также близостью к французской оппозиции, — рассказал Бугаев.

Он подчеркнул, что погибшая подруга «углубилась в такие дебри, которые обычно осваивают крупные спецслужбы, руководящие спутниковыми соединениями». Отдельно актер отметил ее успехи в аналитике французской политики — все ее выкладки перед выборами были точно предсказаны.

При этом Бугаев усомнился, что к убийству Дугиной причастен Киев. По мнению Бугаева, у украинских спецслужб нет возможностей для проведения такой акции на территории России. В ходе церемонии прощания лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов же заявил, что заказчиком ее убийства является «лично господин Зеленский». По его мнению, за это президента Украины ждет «суд международного трибунала».

Накануне в ФСБ сообщили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк, которая в процессе подготовки преступления находилась в России с несовершеннолетней дочерью. Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии.