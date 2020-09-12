Мосприрода провела перепись птенцов водоплавающих птиц

https://static.news.ru/photo/62c2dfd0-f5cf-11ea-a7b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Мосприроды провели перепись выводков водоплавающих птиц и выяснили, что в 2020 году на особо охраняемых природных территориях столицы родился 861 птенец.

Больше всего потомства принесли кряквы — 732 утёнка в 126 выводках. Второе место заняли огари — 53 птенца в 11 выводках.

Также птенцы появились и у занесённых в Красную книгу Москвы водоплавающих птиц: у чомги — 26 птенцов в 11 выводках, хохлатой чернети — 24 в пяти выводках, лысухи — 15 в четырёх выводках и камышницы — 11 в четырёх выводках.

Чомга входит во вторую категорию редкости. В текущем году эти пернатые вернулись на гнездование в парки «Измайлово» и «Косинский», а также лесопарк «Кусково». Хохлатую чернеть из третей категории редкости можно увидеть в парках «Косинский», «Покровское-Стрешнево» и Серебряном бору.

В первую категорию входят лысухи, которые обзавелись птенцами в фаунистическом заказнике «Долгие пруды», как и не менее редкие камышницы. Последние также вывели утят в природном заказнике «Долина реки Сетунь» и Серебряном бору.

Сотрудники Мосприроды на протяжении всего лета вели учёт потомства на особо охраняемых территориях, чтобы понять, насколько комфортно пернатым жить в городских условиях, передаёт mos.ru.

Как писал NEWS.ru, летом в Московском зоопарке появился на свет детёныш редких чёрных аистов. Этот вид пернатых занесён в Красные книги РФ, Белоруссии и нескольких других стран.