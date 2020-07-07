Москву ждёт резкое ухудшение погоды и град

https://static.news.ru/photo/a9e80610-c064-11ea-9c35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

К вечеру вторника в российской столице погода сильно ухудшится. Произойдёт это, по прогнозам синоптиков, с 18:00. Об этом сообщили в московском Метеобюро.

В городе с 18:00 до 21:00 пройдёт дождь, местами сильный, при грозе ветер может усилиться до 20 м/с. За несколько часов в некоторых районах столицы может выпасть до 14 мм осадков, это около 15% месячной нормы, — сказал собеседник «Интерфакса».

При этом синоптики не исключили и град после тридцатиградусной жары, захватившей Москву.

До этого синоптики Гидрометцентра сообщили об объявлении «жёлтого» уровня опасности в Москве из-за сильного ветра и грозы. Кроме того, вечером 7 июля в Москве и Подмосковье эксперты прогнозируют ливни с грозами, смерчи и град.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты рассказали о способах спасения от жары.