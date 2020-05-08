Москву в преддверии Дня Победы украсили флагами

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Продукты, принесённые домой из магазина, во время пандемии коронавируса нужно обязательно обрабатывать спиртосодержащими дезинфицирующими средствами. Об этом заявила ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.

То есть всё, что вы приносите, все упаковки, которые приносятся в дом, конечно, лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта, — пояснила она в интервью РИА Новости. Она отметила,...