Москву в преддверии Дня Победы украсили флагами

Сотрудники московских городских служб украсили город ко Дню Победы флагами и декоративными конструкциями.
По данным пресс-службы Комплекса городского хозяйства, флаги и флаговые конструкции украсили перила главных мостов, площади вокзалов и въезды в город.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации публичные праздничные мероприятия перенесены, но всё равно 9 Мая для всех россиян — самый главный, самый священный праздник, — отметил заммэра столицы Пётр Бирюков.
Он уточнил, что главным элементом концепции украшения Москвы стала цифра «75».
Бирюков добавил, что власти не закупали дополнительные праздничные элементы, так как они используются повторно путём передекорирования,
Ранее NEWS.ru писал, что министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы в условиях пандемии коронавируса. Он отметил, что ведомство разработало юбилейную программу, которая «создаст особую атмосферу праздника, позволит почувствовать сопричастность к священному для нас событию».
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