Москву украсили к Новому году и Рождеству праздничными плакатами

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Более 1,5 тысячи праздничных плакатов появились на улицах столицы в преддверии Нового года и Рождества, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Плакаты разместили на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах, а на медиафасадах здания Центрального телеграфа и домах-книжках на Новом Арбате до 10 января будут транслировать праздничные видеоролики.

По словам Бирюкова, также в Москве сутановили четыре тысячи объёмных декоративных конструкций, включая тоннели и арки, навесы из гирлянд и светящиеся шары.

Заммэра отметил, что для новогодней иллюминации используется современное энергосберегающее оборудование, которое основано на светодиодах. Это позволяет в десятки раз снизить потребление электроэнергии.

Кроме того, город украшен уже имеющиеся конструкциями, которые были передекорированы в соответствии с датой и символикой праздника.

За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города, поэтому дополнительных закупок не требуется, — цитирует Бирюкова «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что москвичам рассказали, как будет работать общественный транспорт в период новогодних праздников.