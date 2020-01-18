https://static.news.ru/photo/97f780e2-39f6-11ea-bd94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики швейцарского банка Julius Baer поставили Москву на 23-е место среди 28 самых дорогих городов мира, признав российскую столицу выгодным местом для роскошной жизни.

Эксперты сравнили цены на 18 товаров и услуг класса люкс — от недвижимости и автомобилей до 25-летнего виски и мужских костюмов Ermenegildo Zegna.

Москва оказалась самым дешевым городом по двум люксовым категориям — покупка рояля и лазерная коррекция зрения. <...> По ценам на драгоценности и элитные вина российская столица третья, — сообщает газета «Коммерсант».

Шанхай, Токио, Нью-Йорк и Сингапур оказались самыми дорогими городами мира. Самыми доступными для роскошной жизни оказались Мумбай, Йоханнесбург, Франкфурт, Стамбул и Барселона.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году спрос на люксовые автомобили в России уменьшился на 33%.