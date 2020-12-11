Москву накроют снегопады на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/76f9110c-3bae-11eb-8aaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российской столице на следующей неделе ожидаются обильные снегопады. Об этом сообщила ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, всего за неделю ожидается до 15–20 мм осадков. К следующим выходным в Москве на земле сформируется снежный покров высотой до 7–12 см.

На следующей неделе активизируется циклоническая деятельность, снегопадов станет больше, особенно после вторника, — сказал он.

По его словам, в Московской области к следующим выходным сформируется снежный покров высотой до 15 см. При этом Тишковец отметил, что температурный фон будет довольно мягким и очень комфортным: в среднем ночью минус 3–8, днём от 0 до минус 5, передаёт РИА Новости.

В ночь на 12 декабря ожидается, что температура воздуха в Москве составит от −13 до −11 градусов, днём — от 7 до 5 градусов мороза. В ночь на воскресенье — от −10 до −8 градусов, днём — от −6 до −4.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бесснежная погода сохранится в Москве и Подмосковье до конца текущей недели. Небольшой снег синоптики прогнозируют только в ночь на понедельник.