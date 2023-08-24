Москву накроет ледяной радиационный туман: что это значит, надолго ли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ночью 25 августа Москву накроет ледяной радиационный туман. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Какой будет погода в российской столице в ближайшие дни?

Какая погода будет в Москве 24 августа

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что предстоящей ночью российскую столицу накроет ледяной радиационный туман. Он объяснил такую погоду поступающим в регион холодным воздухом и уменьшением количества облаков.

«Поступающий в регион холодный воздух и уменьшение количества облаков приведут к тому, что земная поверхность и прилегающий к ней слой воздуха ночью начнут активно отдавать тепло в атмосферу — этот процесс называется радиационное выхолаживание. Отсюда и туманы, возникающие в подобной ситуации, называются радиационными. К утру в Москве похолодает до плюс 8–10, а на севере и востоке Московской области температура опустится до плюс 5», — сообщил специалист.

В МЧС также предупредили, что вечером погодные условия ухудшатся. По данным ведомства, с 21:00 на Москву опустится туман, из-за которого видимость будет ограничена. Это сохранится до утра следующего дня.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 24 августа до 08:00 часов 25 августа местами по Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200–700 метров», — предупредили в МЧС.

В связи с этим в ведомстве посоветовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

Какая погода будет в Москве в ближайшие дни и 1 сентября

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в последние выходные дни лета в Москве ожидаются кратковременные дожди. Он уточнил, что температура в городе будет вполне умеренная, всего на один градус ниже многолетних значений.

«Температурный фон прогнозируется в диапазоне 17–20 градусов. Местами небольшие кратковременные дожди, в целом недождливые выходные. Осадки ненадоедливые», — отметил Вильфанд.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил порталу Lenta.ru, что погода в Москве и Подмосковье 1 сентября тоже ожидается прохладная. Вероятность дождя составляет 60–70%. Днем температура достигнет 18–20 градусов, но утром будет холоднее — 10–13 градусов тепла, когда будут проводиться школьные линейки.

«Этот слом погоды, который произошел в последние дни, открывает, скорее всего, десятидневку более прохладной погоды с преобладанием воздушных масс с севера и северо-запада. В этой ситуации мы можем ожидать относительно прохладный день 1 сентября с температурой в дневные часы 18–20 градусов, утром будет прохладнее. Скорее всего, будет порядка 10–13 градусов тепла, когда будут проводиться школьные линейки. Что касается дождя, то за девять дней прогнозировать это крайне непросто, но вероятность дождя все же есть, она превышает 60–70%», — пояснил синоптик.

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