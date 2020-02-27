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Температура воздуха в Москве на следующей недели поднимется до семи градусов благодаря тёплому мартовскому солнцу. Об этом сообщила 27 февраля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Следующая неделя начнётся с того, что дневная температура начнёт постепенно повышаться. Не исключено, что в середине недели в дневные часы температура будет повышаться до отметки плюс пять-шесть градусов. Возможно повышение температуры до семи градусов, — цитирует РИА Новости синоптика.

По её словам, в столице потеплеет из-за того, что мартовское солнце начнёт достаточно быстро прогревать землю, на которой практически нет снега.

Вместе с тем Позднякова добавила, что рекорд тепла на следующей неделе вряд ли будет побит. Для 5 марта абсолютный максимум составляет 8,9 градуса, а для 6 марта — 6,4 градуса. Оба показателя были зафиксированы в 1995 году.

Как писал NEWS.ru, минувшая неделя оказалась аномально тёплой для регионов Центральной России. В Москве обновились пять температурных рекордов подряд.