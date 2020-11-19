Москву к концу недели занесёт снегом

https://static.news.ru/photo/846ef8f4-2a5d-11eb-a62d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До трёх сантиметров снега выпадет в Москве уже к вечеру 20 ноября, а в последующие два дня снежный покров увеличится до шести сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, метеорологическая зима со среднесуточной температурой воздуха ниже нуля наступила в столице 16 ноября, что почти на неделю позже положенного. А снегом землю начнёт заносить на восемь дней раньше даты формирования устойчивого снежного покрова, которая в Москве приходится на 28 ноября.

В пятницу к вечеру (20 ноября. — NEWS.ru) <...> 2-3 сантиметра снега, а в выходные высота снежного покрова подрастёт до 5-6 сантиметров, — цитирует РИА Новости Тишковца.

Он отметил, что ночью 22 ноября столбик термометра в столице опустится до минус 3–5 градусов, а днём — до минус 2 градусов.

Специалист «Фобоса» рассказал, что на следующей неделе слой снега будет медленно нарастать. Несмотря на небольшое потепление, циклоническая активность на протяжении всей последней недели ноября будет способствовать формированию новых снеговых туч. В результате в Москве высота снежного покрова может составить 5–10 сантиметров.

Ранее в Росгидрометцентре сообщили, что в регионах европейской части РФ в период с 18 по 21 ноября ожидаются усиление ветра, метели с мокрым снегом, ледяной дождь и гололёд. Ожидаемые резкие изменения погоды связаны с перемещением глубокого циклона и его атмосферных фронтов по северо-западу Европы. Циклон должен достичь акватории Баренцева моря, согласно прогнозу синоптиков. Его движение будет сопровождаться неблагоприятными погодными условиями. В Росгидрометцентре отмечают, что ухудшение погоды будет сопровождаться переходом температуры воздуха через нулевую отметку и серьёзными колебаниями атмосферного давления. В четверг, 19 ноября, ожидается снегопад и ледяной дождь в Центральном федеральном округе, местами возможны метели и налипание мокрого снега, писал NEWS.ru.