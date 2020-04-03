Москвичу вернули почти 96 тысяч рублей за переплаченную воду

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Правительство РФ совместно с региональными властями проработают вопрос об установлении к 2024 году во всех субъектах страны ежемесячных денежных выплат малообеспеченным семьям. Соответствующее поручение дал российский лидер Владимир Путин.

Поручение должны выполнить до 1 июня. Выплата будет положена малообеспеченным семьям при рождении третьего ребёнка и последующих детей до достижения ими трехлётнего возраста. Кроме того, региональные власти обязаны провести мониторинг...