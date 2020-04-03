Москвичу вернули почти 96 тысяч рублей за переплаченную воду

Московская жилищная инспекция помогла жителю Москвы вернуть деньги, которые он переплатил за водоснабжение. Общая сумма составила почти 96 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, мужчина пожаловался в инспекцию на управляющую компанию — та, по словам москвича, начисляла плату за водоснабжение по завышенным тарифам.
… жилищные инспекторы провели документарную проверку и установили, что управляющая организация в период с января 2017 по январь 2020 года неправомерно начисляла плату за горячее и холодное водоснабжение и водоотведение, завышая нормативы потребления, — говорится в сообщении.
Инспекция обязала компанию вернуть мужчине 95 951 рублей.
Как ранее писал NEWS.ru, более 12 миллионов граждан России, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, живут без водопровода. Более 11 миллионов — без качественной питьевой воды, сообщила в преддверии Всемирного дня водных ресурсов Счётная палата РФ.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен