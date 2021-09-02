Москвичку засудят за прыжок под поезд в метро

В отношении москвички, прыгнувшей под поезд в метро, подан иск на 250 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Александра Демидова прыгнула под поезд, прибывавший на станцию «Ольховая» красной ветки в июле. Она не пострадала, и сама выбралась на платформу.

Однако движение остановили на пять минут, отменили два состава, пассажиры опоздали, а метро потеряло 255 459 рублей. Кроме того, машинист, едва не задавивший человека, нуждался в реабилитации, что тоже подразумевает компенсацию. Столичный метрополитен решил взыскать потери с несостоявшейся «анны карениной».

Дело рассматривается в суде, заседание назначено на 20 сентября.

Ранее в профсоюзе подземки сообщили, что с начала мая 2021 года в московском метро были уволены более 50 человек, сокращения проходят с грубыми нарушениями. По словам машинистов, которые оказались в числе уволенных, причина — в их политической позиции. Все они регистрировались на сайте в поддержку оппозиционера Алексея Навального, данные с которого позже утекли в Сеть.

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