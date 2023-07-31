Москвичку оправдали по делу о митинге, который не состоялся Суд в Москве оправдал женщину по делу о митинге, который не состоялся

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перовский районный суд Москвы оправдал жительницу столицы, которая подозревалась в участии в несанкционированном митинге против мобилизации 24 сентября 2022 года, сообщил в Telegram ее адвокат, экс-депутат Мосгордумы Евгений Ступин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). По его словам, он предоставил судье видеозапись с доказательством того, что площадь на Чистых прудах была переполнена сотрудниками правоохранительных органов, из-за чего никакого митинга там состояться не могло.

Он написал, что оправдание в суде возможно даже по «политическому делу».

Ранее Козельский районный суд Калужской области отказался от рассмотрения протокола о дискредитации российской армии в отношении военного хирурга и участника СВО Юрия Евича. Дело вернули без рассмотрения. Сообщалось, что Евич «выступал с утверждениями, которые направлены на создание негативной оценки ВС РФ ввиду проведения СВО». Как писали журналисты, при общении с сотрудниками Росгвардии врач выявил не лучшее их обучение и оснащение по медицинской части. За Евича вступился губернатор Калужской области Владислав Шапша и полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.