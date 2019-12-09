https://static.news.ru/photo/a50913a2-1a95-11ea-9147-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Организатор праздников Нигилина Мельникова рассказала, как её обманул мошенник, который назвался представителем комика Гарика «Бульдога» Харламова.

По информации телеканала «РЕН ТВ» некий Кирилл Ч. выставил итоговую сумму в размере 3 млн рублей. Женщина перевела ему в качестве задатка 250 тысяч рублей, сначала она не сомневалась в честности «представителя Харламова».

Выступление комика планировалось на 21 декабря, однако Мельникова узнала, что в этот день у Гарика уже запланированы другие концерты. Когда женщина попыталась вернуть средства, Кирилл перестал отвечать на её звонки.

Обманутая москвичка уточнила, что Харламов не знает об этом мужчине, который создал десятки интернет-сайтов для привлечения клиентов.

Как ранее писал NEWS.ru, мошенники разместили в Интернете объявление о продаже дома, принадлежащего балерине Анастасии Волочковой.