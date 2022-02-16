Москвичка рассказала, как добилась наказания для мошенника из «Тиндера»
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:47, 16 февраля 2022
Фото: imago-images.de/Global Look Press
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Жительница Москвы Ирина (имя изменено) попалась на уловки мошенника Эрика из приложения для знакомств «Тиндер», но смогла вернуть потраченные на него деньги, рассказала она «Москве 24». Девушка нашла других пострадавших и обратилась в полицию, в итоге мужчину осудили на полтора года лишения свободы. Он оказался профессиональным аферистом с судимостью.
При этом с Эриком она познакомилась не в приложении, а через подругу. Когда та почувствовала манипуляции и перестала общаться с мужчиной, он предложил уже Ирине съездить в США на музыкальный фестиваль «Коачелла». Девушка согласилась и перевела ему 17 тысяч рублей для оформления визы.
Ни визы, ни денег она не получила и нашла в соцсетях других женщин, столкнувшихся с Эриком. Одна даже взяла для него кредит в полмиллиона рублей.
Тогда я пошла в полицию, в Кунцевское ОВД. Мы с девушками завели на него уголовное дело, он рецидивист. В итоге его посадили на полтора года, а сейчас он уже вышел. Сама я обошлась малой кровью, он почти всё мне вернул, не считая двух тысяч рублей, — рассказала Ирина.
Ранее Netflix выпустил документальный фильм «Аферист из Тиндера», посвящённый Остапу Бендеру XXI века, который известен как Саймон Леваев, но его настоящее имя — Шимон Иегуда Хают. Мужчину подозревают в мошенничестве на общую сумму $10 млн.