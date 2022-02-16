Москвичка рассказала, как добилась наказания для мошенника из «Тиндера»

Жительница Москвы Ирина (имя изменено) попалась на уловки мошенника Эрика из приложения для знакомств «Тиндер», но смогла вернуть потраченные на него деньги, рассказала она «Москве 24». Девушка нашла других пострадавших и обратилась в полицию, в итоге мужчину осудили на полтора года лишения свободы. Он оказался профессиональным аферистом с судимостью.

При этом с Эриком она познакомилась не в приложении, а через подругу. Когда та почувствовала манипуляции и перестала общаться с мужчиной, он предложил уже Ирине съездить в США на музыкальный фестиваль «Коачелла». Девушка согласилась и перевела ему 17 тысяч рублей для оформления визы.

Ни визы, ни денег она не получила и нашла в соцсетях других женщин, столкнувшихся с Эриком. Одна даже взяла для него кредит в полмиллиона рублей.

Тогда я пошла в полицию, в Кунцевское ОВД. Мы с девушками завели на него уголовное дело, он рецидивист. В итоге его посадили на полтора года, а сейчас он уже вышел. Сама я обошлась малой кровью, он почти всё мне вернул, не считая двух тысяч рублей, — рассказала Ирина.

Ранее Netflix выпустил документальный фильм «Аферист из Тиндера», посвящённый Остапу Бендеру XXI века, который известен как Саймон Леваев, но его настоящее имя — Шимон Иегуда Хают. Мужчину подозревают в мошенничестве на общую сумму $10 млн.