Москвичка продает три плюшевые игрушки из IKEA за 10 миллионов рублей

Фото: ikea.com

Жительница Москвы выставила на продажу плюшевых мышей и крысу из IKEA, объявление размещено на популярном сайте. Женщина оценила три игрушки в 10 миллионов рублей.

Королевские мыши и крыса. Последние в своем роде, — говорится в описании

В лот, предположительно, входят серая крыса «Госиг Ротта» и две мыши «Госиг Мус» — серая и коричневая. При этом на площадке можно найти найти объявления с этими же игрушками, но по отдельности. Сумма некоторых лотов составляет всего 300-400 рублей.

Почему москвичка оценила мышинное трио так высоко, неизвестно. Предложение было размещено две недели назад и с тех пор не обновлялось. По видимому, желающих потратиться на дефицитные шведские игрушки не нашлось.

Ранее стало известно, что посудомоечная машина фирмы IKEA стоимостью 188 тысяч рублей пропала после того, как ее сдали в ремонт. В начале сентября сотрудники одного из медицинских центров на Большой Полянке отдали сломавшийся аппарат шведского производства в ремонтную мастерскую на диагностику. Спустя почти три недели посудомоечную машину не вернули, а компания по ремонту бытовой техники перестала выходить на связь.

IKEA проработала в России почти 22 года, у компании было четыре производственных площадки. В марте 2022 года она закрыла все магазины и приостановила производство, а в конце июля этого года продала свою штаб-квартиру в Подмосковье.