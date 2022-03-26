Москвичи заявили, что планируют чаще посещать свои дачи в 2022 году

70% опрошенных москвичей заявили, что планируют чаще посещать свои дачи, чем в 2021 году. При этом 46,5% респондентов увеличат количество посадок на своём садово-огородном участке из-за роста цен и текущей экономической ситуации в России, сообщают «Вести Подмосковья».

70% готовы ездить на огороды чаще, чем в прошлые годы. 57,9% подростков в возрасте от 14 до 17 лет будут бывать за городом намного чаще. 41,4% столичных респондентов продолжат активно не только сажать овощи, но и улучшать инфраструктуру своих загородных «усадеб». Желания чётко разделяются по гендерному принципу. Мужчины хотят строить, а женщины — сажать, — пишет издание.

Опрошенные также рассказали, какие именно культуры планируют выращивать на своих дачных участках. Лидером рейтинга стали огурцы: их будут культивировать 72,2% москвичей, помидоры хотят выращивать 58,1% опрошенных, лук — 53,3%. Также в десятку самых популярных у дачников-москвичей культур вошли кабачки, картофель, укроп, клубника, морковь, смородина, чеснок.

Согласно недавнему исследованию, большинство россиян (92%) планируют отпуск в этом году и 10% из них будут отдыхать у себя на даче. В то же время 60% опрошенных намерены поехать в отпуск по городам России, а 14% постараются выехать за рубеж.