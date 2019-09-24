У жителей Москвы непростой период. В то время как ПАО «МОЭК» — компания-монополист, отвечающая за теплоснабжение столицы — рапортует о начале отопительного сезона аж с 20 сентября, многие жители города спустя пять дней от начала бравурных заявлений, продолжают стучать зубами и обогреваться всевозможными «кустарными способами» — от электрообогревателей и зимней одежды до газовых плит и тёплых по определению домашних любимцев.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что в жилые дома, административные и промышленные здания тепло начали подавать с 23 сентября. К утру 24 сентября, то есть к моменту, когда москвичи уже как минимум неделю прожили при средней комнатной температуре всего лишь +14°С (вместо нормативных +18°С), теплоснабжение наконец-то было подано в «14 тыс. 774 жилых зданий Москвы», не считая социальные объекты, некоторое количество офисов и прочих зданий. Ещё 18 тысяч многоэтажных жилых домов тепла не получили, и их обитатели по-прежнему лишь мечтают о комфортной температуре. Что же помешало столичному правительству проявить сострадание к простым горожанам и включить отопление раньше с учётом резкого похолодания? Виной всему приверженность регламенту, уверены эксперты.

Жёсткий регламент: менять нельзя придерживаться

Отопительный сезон в Москве формально стартует 1 октября. Но из-за погодных условий тепло в дома могут подать и раньше. Для того, чтобы это случилось, в течение пяти дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха должна быть ниже +8°С. Эта «пятидневка холода» регламентируется «Правилами предоставления коммунальных услуг», утверждёнными постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года. И с этой точки зрения к действиям администрации не придерёшься: да, субъективно москвичи мёрзнут уже более недели, но пресловутые +8°С на протяжении суток не были средними. Но нужно ли так строго придерживаться постановления? Мнения спикеров, к которым News.ru обратился за комментариями, разошлись.

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Татьяна Овчаренко, специалист в сфере ЖКХ и руководитель «Школы активного горожанина», считает пятидневные сроки выжидания глупостью — включать отопление надо раньше. С её точки зрения спорным является и вопрос средней нормативной температуры в комнатах — +18°С — это холодно. Всё это — вопрос пересмотра регламента.

В нашей зоне типичное похолодание наступает не в октябре, а как раз в конце сентября, 22-25 числа. Это серьёзное и длительное сезонное похолодание. И почему мы каждый раз ждём этой анекдотических цифры в 8°С — совершенно непонятно. У нас если 2°С ночью, то квартиры выстывают. Но никто не возмущается, люди покорно тащат деньги поставщикам тепла. Татьяна Овчаренко руководитель «Школа активного горожанина»

Овчаренко выразила недовольство тем, что Бирюков возвестил о необходимости в течение пяти суток запускать систему отопления в столице.

Как будто сейчас июль, всё разобрано и вдруг внезапно снег, мороз и холод. Согласно постановлению правительства, 15 сентября заканчивается подготовка к осенне-зимнему сезону — это касается теплоцентралей в первую очередь. Все акты уже подписаны, а ему пять дней надо, чтобы понять, что в квартирах холод. Это возмутительно, — сказала она.

В свою очередь член Общественной палаты РФ Артём Кирьянов не является сторонником смены устоявшихся регламентов.

На сегодняшний день нет необходимости экстренно включать отопление, тем более, что мы знаем, что скоро погода опять наладится. Такие колебания температуры надо принимать к сведению, но это не повод менять устоявшуюся систему. Регламенты основаны на многолетнем опыте. Через несколько дней будет потепление, и люди начнут жаловаться на то, что слишком жарко. Я бы рекомендовал обратить внимание на окна. В хороших, качественных стеклопакетах стоят уплотнители, обеспечивая примыкание и отсутствие теплопотерь. С такими окнами тепло даже в квартире без отопления. Артём Кирьянов первый заместитель председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин занимает некую промежуточную позицию: с его точки зрения, сам по себе регламент не мешает ни властям, ни поставщику тепла реагировать на погодные изменения. Он напомнил о том, что в мае 2019 года повторно было включено отопление из-за холодов, а сейчас тепло стали подавать раньше запланированного срока (намечен был старт отопительного сезона на 1 октября). Крохин предполагает, что у людей изменилось само ощущение «холодно-нехолодно» и сегодняшнее поколение более чувствительно к низким температурам, чем те, кто жил в столице 30 лет или 40 лет назад, и это может стать поводом для реформ. Но только после серьёзных научных изысканий.

Возможно, стоит пересмотреть среднюю температуру окружающей среды — сместить с 8°С до 10°С. Но этому должны предшествовать серьёзные исследования, с анализом того, как это отразится на здоровье населения. Нельзя руководствоваться субъективными ощущениями отдельных людей. Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы

Виноват ли МОЭК?

Татьяна Овчаренко убеждена — вина за слишком позднюю подачу тепла в квартиры лежит на МОЭК. Компания не хочет предпринимать лишних движений, и именно поэтому мёрзнут москвичи. Однако Крохин не согласен с таким мнением.

МОЭК — монополист, но это как раз говорит о том, что в его интересах как можно раньше включить отопление. Чем раньше включит, тем больше соберёт денег. Раннее подключение отопления чревато увеличением счетов за ЖКХ, это нужно понимать, — говорит Крохин.

К слову сказать, за лето москвичи, наверное, подзабыли сколько стоит тепло. Особенно при не самом лучшем состоянии теплосетей.

В Москве в системе теплоснабжения примерно 30% тепла уходит на обогрев улицы из-за износа инфраструктуры. Кроме того, у нас нерегулируемые системы на конечных точках: не везде стоят регуляторы в квартирах, на подъездах и так далее. Люди платят за отопление атмосферы. Ирина Ирбитская эксперт по вопросам городских инвестиций и развития территорий

Обязанность по установке коллективных счётчиков по закону об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности до 1 июля 2012 года лежала на собственниках жилья в многоквартирных домах. После этой даты счётчики должны устанавливать ресурсоснабжающие компании, после установки взыскивая свои затраты с собственников с рассрочкой платежа на пять лет. Но ресурсоснабжающие компании не торопятся устанавливать их: получать оплату по существующим средним нормативам за теплоснабжение намного выгоднее, чем взимать плату по фиксированным показателям: счётчики не учитывают утечки в городских коммуникациях, и тогда, при его наличии, ресурсоснабжающая компания топит улицу за свой счёт.

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Что делать?

Эксперты при всех разногласиях в вопросах регламентов сроков теплоснабжения единодушны в одном: столице нужна иная система отопления, с регулированием подачи тепла на уровне отдельных зданий или, как минимум, кварталов.

Ключ к решению проблемы лежит в децентрализации системы отопления. Тогда это будет более гибким. Такие примеры есть. Автономные системы — там, где это возможно. А это, в основном, новое строительство. К тому же автономные системы дешевле. При имеющейся системы тарифы настолько завышены, что получается, что централизованная подача тепла дороже, чем автономная, хотя должно быть всё наоборот. Но реформа в теплоснабжении — дело не быстрое, оно может занять не менее 10 лет, — говорит председатель Союза жилищных организаций Москвы.

С ним солидарен и Артём Кирьянов — систему надо менять. Эксперт также подчёркивает, что более тонкие настройки на сегодняшний день возможны лишь в новостройках.

Серьёзных заявлений на эту тему нужно ждать от властей города, либо от представителей отраслевых департаментов. Конечно, если эти заявления взвешенные, а не популистские: не так уж и мало людей, и особенно депутатов, захотели воспользоваться отсутствием тепла в домах как информационным поводом и попиариться на нём.