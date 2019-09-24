У жителей Москвы непростой период. В то время как ПАО «МОЭК» — компания-монополист, отвечающая за теплоснабжение столицы — рапортует о начале отопительного сезона аж с 20 сентября, многие жители города спустя пять дней от начала бравурных заявлений, продолжают стучать зубами и обогреваться всевозможными «кустарными способами» — от электрообогревателей и зимней одежды до газовых плит и тёплых по определению домашних любимцев.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что в жилые дома, административные и промышленные здания тепло начали подавать с 23 сентября. К утру 24 сентября, то есть к моменту, когда москвичи уже как минимум неделю прожили при средней комнатной температуре всего лишь +14°С (вместо нормативных +18°С), теплоснабжение наконец-то было подано в «14 тыс. 774 жилых зданий Москвы», не считая социальные объекты, некоторое количество офисов и прочих зданий. Ещё 18 тысяч многоэтажных жилых домов тепла не получили, и их обитатели по-прежнему лишь мечтают о комфортной температуре. Что же помешало столичному правительству проявить сострадание к простым горожанам и включить отопление раньше с учётом резкого похолодания? Виной всему приверженность регламенту, уверены эксперты.
Жёсткий регламент: менять нельзя придерживаться
Отопительный сезон в Москве формально стартует 1 октября. Но из-за погодных условий тепло в дома могут подать и раньше. Для того, чтобы это случилось, в течение пяти дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха должна быть ниже +8°С. Эта «пятидневка холода» регламентируется «Правилами предоставления коммунальных услуг», утверждёнными постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года. И с этой точки зрения к действиям администрации не придерёшься: да, субъективно москвичи мёрзнут уже более недели, но пресловутые +8°С на протяжении суток не были средними. Но нужно ли так строго придерживаться постановления? Мнения спикеров, к которым News.ru обратился за комментариями, разошлись.
Татьяна Овчаренко, специалист в сфере ЖКХ и руководитель «Школы активного горожанина», считает пятидневные сроки выжидания глупостью — включать отопление надо раньше. С её точки зрения спорным является и вопрос средней нормативной температуры в комнатах — +18°С — это холодно. Всё это — вопрос пересмотра регламента.
Овчаренко выразила недовольство тем, что Бирюков возвестил о необходимости в течение пяти суток запускать систему отопления в столице.
Как будто сейчас июль, всё разобрано и вдруг внезапно снег, мороз и холод. Согласно постановлению правительства, 15 сентября заканчивается подготовка к осенне-зимнему сезону — это касается теплоцентралей в первую очередь. Все акты уже подписаны, а ему пять дней надо, чтобы понять, что в квартирах холод. Это возмутительно, — сказала она.
В свою очередь член Общественной палаты РФ Артём Кирьянов не является сторонником смены устоявшихся регламентов.
Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин занимает некую промежуточную позицию: с его точки зрения, сам по себе регламент не мешает ни властям, ни поставщику тепла реагировать на погодные изменения. Он напомнил о том, что в мае 2019 года повторно было включено отопление из-за холодов, а сейчас тепло стали подавать раньше запланированного срока (намечен был старт отопительного сезона на 1 октября). Крохин предполагает, что у людей изменилось само ощущение «холодно-нехолодно» и сегодняшнее поколение более чувствительно к низким температурам, чем те, кто жил в столице 30 лет или 40 лет назад, и это может стать поводом для реформ. Но только после серьёзных научных изысканий.
Виноват ли МОЭК?
Татьяна Овчаренко убеждена — вина за слишком позднюю подачу тепла в квартиры лежит на МОЭК. Компания не хочет предпринимать лишних движений, и именно поэтому мёрзнут москвичи. Однако Крохин не согласен с таким мнением.
МОЭК — монополист, но это как раз говорит о том, что в его интересах как можно раньше включить отопление. Чем раньше включит, тем больше соберёт денег. Раннее подключение отопления чревато увеличением счетов за ЖКХ, это нужно понимать, — говорит Крохин.
К слову сказать, за лето москвичи, наверное, подзабыли сколько стоит тепло. Особенно при не самом лучшем состоянии теплосетей.
Обязанность по установке коллективных счётчиков по закону об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности до 1 июля 2012 года лежала на собственниках жилья в многоквартирных домах. После этой даты счётчики должны устанавливать ресурсоснабжающие компании, после установки взыскивая свои затраты с собственников с рассрочкой платежа на пять лет. Но ресурсоснабжающие компании не торопятся устанавливать их: получать оплату по существующим средним нормативам за теплоснабжение намного выгоднее, чем взимать плату по фиксированным показателям: счётчики не учитывают утечки в городских коммуникациях, и тогда, при его наличии, ресурсоснабжающая компания топит улицу за свой счёт.
Что делать?
Эксперты при всех разногласиях в вопросах регламентов сроков теплоснабжения единодушны в одном: столице нужна иная система отопления, с регулированием подачи тепла на уровне отдельных зданий или, как минимум, кварталов.
Ключ к решению проблемы лежит в децентрализации системы отопления. Тогда это будет более гибким. Такие примеры есть. Автономные системы — там, где это возможно. А это, в основном, новое строительство. К тому же автономные системы дешевле. При имеющейся системы тарифы настолько завышены, что получается, что централизованная подача тепла дороже, чем автономная, хотя должно быть всё наоборот. Но реформа в теплоснабжении — дело не быстрое, оно может занять не менее 10 лет, — говорит председатель Союза жилищных организаций Москвы.
С ним солидарен и Артём Кирьянов — систему надо менять. Эксперт также подчёркивает, что более тонкие настройки на сегодняшний день возможны лишь в новостройках.
Серьёзных заявлений на эту тему нужно ждать от властей города, либо от представителей отраслевых департаментов. Конечно, если эти заявления взвешенные, а не популистские: не так уж и мало людей, и особенно депутатов, захотели воспользоваться отсутствием тепла в домах как информационным поводом и попиариться на нём.