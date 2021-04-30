Москвичи выстроились в очередь за куличами

https://static.news.ru/photo/077fbd1e-a9b6-11eb-bb91-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы начали активно готовиться к наступлению Пасхи. В преддверии праздника в магазинах даже образовались очереди за пасхальными куличами, сообщает «Москва 24».

На видео, которые прислали изданию очевидцы, видно, что люди готовы стоять даже под дождём, чтобы купить кулич в определённом магазине. По словам горожан, в среднем цена на кулич известных марок начинается от 300 рублей.

Ранее сообщалось, что россияне готовы потратить на пасхальные куличи в среднем 1,6 тысячи рублей, а на красители для яиц — 264 рубля. Такая достаточно высокая стоимость объясняется тем, что чаще всего люди покупают не один кулич, а несколько.

В целом продажи выпечки и кондитерских изделий к Пасхе увеличились почти в три раза по сравнению с предпраздничным периодом прошлого года. Россияне закупаются куличами, пасхальными пряниками и украшениями для яиц уже с 22 апреля, а 26 числа продажи достигли пика.

Несмотря на предпасхальный ажиотаж, производители зафиксировали снижение цен на куриные яйца. Отпускная стоимость уменьшилась на 5–10%. Это объясняется тем, что торговые сети заблаговременно сделали запасы продукции, из-за чего были снижены объёмы закупок у производителей.