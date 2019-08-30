https://static.news.ru/photo/83f43246-cbe9-11e9-a9c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Несогласованный митинг в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым власти отказали в регистрации, начался в Москве.

Активисты собрались на Чистых прудах, недалеко от памятника Александру Грибоедову, и начали движение по бульварам, передаёт корреспондент News.ru. Часть активистов идёт с плакатами.

Сотрудники полиции просят участников двигаться по тротуару, задержаний в настоящий момент нет.

Сейчас активисты находятся на Рождественском бульваре.

Ранее столичные полицейские обратились к организаторам акции с призывом отказаться от её проведения, а горожан попросили воздержаться от участия в ней.

News.ru выяснял, с чем связаны быстрое окончание расследования и передача уголовных дел по массовым беспорядкам в суд, а также как дальше могут развиваться события.