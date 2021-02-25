Москвичи выберут, кому поставить памятник на Лубянке

https://static.news.ru/photo/08d254fa-7744-11eb-b353-96000091f725_660.jpg Александр Невский Фото: Public Domain

Жители столицы смогут выбрать, кому поставить памятник на Лубянской площади — Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. Голосование стартовало в проекте «Активный гражданин».

Согласно предварительным данным, 67% москвичей проголосовали за памятник Александру Невскому, за Феликса Дзержинского голоса отдали 33% опрошенных.

Голосование началось 25 февраля в 10:00. По данным на 10:20, в нём приняли участие почти шесть тысяч человек, к 10:48 — 15 036.

Как писал NEWS.ru, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал идеи об установке на Лубянской площади памятника князю Александру Невскому или основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. По его мнению, мысль об установке монумента советскому функционеру поддерживать не следует, а русский князь — достойная фигура.

Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента. В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Идея о восстановлении памятника появилась после предложения писателей, блогеров и журналистов Захара Прилепина, Дмитрия Пучкова, Александра Проханова, Сергея Аксёнова, Леси Рябцевой и Екатерины Рейферт.