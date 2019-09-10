https://static.news.ru/photo/e7fcf8c8-d3b8-11e9-92e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Пассажиры за последние два месяца забыли в московском метро и на МЦК перуанский барабан, бутафорский меч и кассовый аппарат.

По данным информационного центра Транспортного комплекса столицы, в общей сложности москвичи и гости города в июле–августе потеряли на станциях и в вагонах поездов 1,9 тысячи различных предметов. Чаще всего — зонты, рюкзаки и сумки с вещами.

Среди необычных находок, которые поступили на склад забытых вещей метрополитена, — кассовый аппарат, бутафорский меч, книги «Метро 2033», ноутбук и перуанский ударный музыкальный инструмент кахон, — говорится в сообщении .

Около половины вещей удалось вернуть хозяевам, однако на складе своих владельцев ждут ноутбук и барабан.

Ранее News.ru писал, что пассажиры рейса «Аэрофлота» Москва — Иркутск, выполняемого из аэропорта Шереметьево, прибыли к месту назначения без багажа. Инцидент произошёл из-за того, что в столичной воздушной гавани забыли погрузить сумки на борт самолёта