https://static.news.ru/photo/dad10098-69f6-11ea-955f-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом привела к тому, что москвичи стали реже ездить на метро и пользоваться услугами такси. Об этом сообщили в пресс-службы столичного департамента транспорта.

Отмечается, что причиной снижения пассажиропотока в метро стали переход на удалённый режим работы и внеплановые каникулы учащихся.

Мы заметили, что меньше стали ездить льготники — студенты, школьники (их меньше почти вполовину) и пенсионеры, — цитирует ТАСС сообщение учреждения.

В департаменте возлагают большие надежды на дальнейшее снижение количества пассажиров за счёт все большего распространения удалённого режима работы. По мнению специалистов, это положительно сказывается на предотвращении распространения коронавируса.

Так же на 10% упало количество вызовов такси. Однако при этом горожане продолжают активно использовать каршеринг.

Как писал NEWS.ru, жителей Москвы могут перевести на карантин 20 марта, если число заболевших коронавирусом критически возрастёт. Эта мера подразумевает, что сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, отправят работать из дома и ряд других серьёзных ограничений.