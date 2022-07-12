Москвичи стали чаще обращаться за услугами «мастеров на час»

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Спрос на услуги «мастера на час» в Москве во втором квартале 2022 года увеличился на 7% по сравнению с первым кварталом. Чаще всего россияне обращаются к таким специалистам с просьбой помочь с мелким ремонтом по дому: например, повесить люстру или прибить полку, передает РИАМО.

Чаще всего россияне обращаются к ним за помощью по небольшому ремонту в доме, например, повесить люстру, починить кран, собрать или установить мебель, прибить полку. Из-за срочности работы россияне отдают предпочтение специалисту, живущему по соседству, и ищут услуги с помощью онлайн-платформ, — пишет издание.

Средний чек за услуги таких специалистов не изменился по сравнению с прошлым годом, стоимость работ начинается от 500 рублей и зависит от сложности поставленной задачи. Более того, на треть вырос спрос на сантехников, в свою очередь количество соответствующих предложений увеличилось на 111%. При этом на 29% чаще москвичи стали обращаться за помощью к электрикам: стоимость их услуг снизилась на 30%.

Ранее профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков заявил, что прогнозы Центробанка о росте безработицы вполне обоснованны, однако, скорее всего, станут более востребованы слесари, сантехники, строители и другие «синие воротнички». Это обусловлено тем, что отечественным компаниям придётся занимать места конкурентов, покинувших Россию.