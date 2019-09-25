https://static.news.ru/photo/290930f6-e021-11e9-8161-fa163e074e61_660.jpg Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Две новые площадки для регистрации брака появились в Москве. Молодожёны смогут зарегистрировать свои отношения в ресторане 1913 года и современном лофт-пространстве. Это можно будет сделать уже с октября.

Как сообщает « Москва 24 », одна из площадок располагается на Рождественке. Она больше подойдёт для проведения классической свадьбы. Зарегистрировать брак москвичи смогут в роскошных залах с мраморным фонтаном. Пространство «Лофт-холл» на Ленинской Слободе больше подойдёт для любителей современности. Здесь можно будет сделать яркие фотографии у кирпичных стен на фоне панорамных окон. Подать заявление на заключение брака можно на портале госуслуг.

Ранее News.ru писал, что средний возраст невест в РФ составляет от 25 до 34 лет. Восемь лет назад будущие жёны были «моложе» — 18–24 года. При этом число женщин, вступающих в брак после 35, постоянно увеличивается.