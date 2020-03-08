https://static.news.ru/photo/99dfcff4-614c-11ea-b15f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По телефону горячей линии Московского транспорта теперь можно пожаловаться на санитарное состояние автомобиля такси или каршеринга. Об этом сообщили в Twitter ведомства.

Теперь можете сообщить о плохом санитарном состоянии автомобиля такси или каршеринга, — говорится в сообщении.

Кроме того, через мобильное приложение «Помощник Москвы» можно отправить фото автомобиля, заполнив для этого специальную форму.

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Отмечается, что информацию о санитарном состоянии автомобиля передадут агрегаторам, после чего машину отключат от системы и будет проведена проверка. Как уточнили в ведомстве, меры по контролю приняты в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.

Ранее NEWS.ru писал что водитель надел медицинскую маску и убедил только что прилетевшего в Россию китайца, что из-за угрозы заражения коронавирусом иностранца никто не повезёт. По прибытии на место таксист заявил, что требует доплаты за риск, и взял с китайца шесть тысяч рублей при реальной стоимости поездки около тысячи рублей.