— ÐÐ¾ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐºÐ¸Ð¹ ÑÑÐ°Ð½ÑÐ¿Ð¾ÑÑ (@DtRoad) March 8, 2020
Отмечается, что информацию о санитарном состоянии автомобиля передадут агрегаторам, после чего машину отключат от системы и будет проведена проверка. Как уточнили в ведомстве, меры по контролю приняты в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.
Ранее NEWS.ru писал что водитель надел медицинскую маску и убедил только что прилетевшего в Россию китайца, что из-за угрозы заражения коронавирусом иностранца никто не повезёт. По прибытии на место таксист заявил, что требует доплаты за риск, и взял с китайца шесть тысяч рублей при реальной стоимости поездки около тысячи рублей.